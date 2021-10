Arsenal : Mikel Arteta envoie un message à William Saliba

La suite après cette publicité

William Saliba n'a pas mis longtemps à trouver son rythme à l'OM. Rapidement devenu indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli à un poste de défenseur central axial droit (12 matches toutes compétitions confondues tous comme titulaire), le joueur de 20 ans aligne les prestations de haut vol comme face au PSG où tous les observateurs se sont accordés à le nommer homme du match, et même contre Nice cette semaine, où après un début de match un peu difficile, il n'a eu cesse de monter en régime. Malgré des rumeurs récentes d'un intérêt de Newcastle, il se sent bien à Marseille et espère bien y terminer la saison puisqu'il n'est que prêté par Arsenal, rappelons-le.

Les Gunners justement gardent un œil très attentif sur les performances de l'ancien Stéphanois. En Angleterre, jamais Saliba n'a eu sa chance mais il se pourrait à l'avenir que la donne change car Arteta et son équipe le surveillent avec intérêt. «On est en contact permanent avec Saliba. Edu et Ben Knapper (le responsable des prêts) étaient au match contre Paris pour l'observer et garder le contact. Il y a de la place pour lui chez nous. Tout dépendra de l'avenir d'autres joueurs mais ce n'est pas le moment », a synthétisé Mikel Arteta en conférence de presse ce vendredi.

Arteta : «il y a de la place pour lui chez nous»

«Il continue de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer beaucoup de matchs et être bon», poursuit l'entraîneur espagnol. Il ouvre également la porte à un retour du défenseur pour la saison prochaine. «C'est une décision que nous prendrons cet été. Évidemment, c'est notre joueur et, naturellement ça devrait arriver le moment où nous nous assiérons autour d’une table et décider ce qu’il y a de mieux pour l’étape suivante.» En d'autres termes, Saliba tient sa chance d'intégrer définitivement l'effectif d'Arsenal pour le prochain exercice à condition de rester bon avec l'OM jusqu'en juin.

Car les Gunners restent pour le moment en situation d'échec avec lui. Recruté 30 M€ à l'été 2019 suite à une première saison professionnelle très prometteuse à Saint-Etienne, son club formateur, où il a été laissé en prêt un an, le défenseur n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec l'équipe première à son arrivée à Londres. Envoyé en réserve, il avait ensuite été prêté à Nice en janvier dernier, avant d'aller à Marseille cet été. «La décision de William, à ce moment-là de sa carrière, de jouer des minutes et de voir les progrès qu'il fait, nous pensons que c'était la bonne solution», maintient un Arteta qui commence à se frotter les mains.