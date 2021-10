OM : William Saliba ne veut pas partir

Prêté par Arsenal à l'OM l'été dernier, William Saliba renaît de ses cendres. Titulaire indiscutable dans la défense à trois éléments façonnée par Jorge Sampaoli, l'ancien Stéphanois semble à nouveau épanoui sur les pelouses. Un début de saison positif qui a même permis à l'intéressé de figurer parmi les nommés pour le Golden Boy 2021.

Et les performances du défenseur central sous le maillot phocéen ne laisse pas indifférentes. Ainsi, Newcastle et ses nouveaux propriétaires suivraient avec attention la situation du Français notamment en perspective du mercato hivernal. Mais selon les informations de Téléfoot, William Saliba ne souhaiterait pas quitter Marseille dans les prochaines semaines et terminera l'exercice 2021-2022 avec l'Olympique de Marseille.