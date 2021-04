CdF : le groupe de Monaco contre Lyon

Affiche des quarts de finale de la Coupe de France, le match qui oppose l'Olympique Lyonnais à Monaco aura lieu demain à 21h10. Une rencontre entre deux candidats au titre en Ligue 1 et qui vont donc se battre pour une place en demi-finale. Pour ce match, les Asémistes se baseront sur un groupe assez solide où les cadres que sont Wissam Ben Yedder, Kevin Volland, Sofiane Diop, Aleksandr Golovin et Aurélien Tchouaméni seront de la partie.

Le club du Rocher doit cependant composer sans Benjamin Lecomte qui est préservé ni Cesc Fàbregas qui est en phase de réathlétisation. Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Enzo Millot et Krépin Diatta ont été testés positifs à la covid-19 et ne pourront non plus disputer ce match.