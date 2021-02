Bayern : après Alaba, une vague de départs à éviter

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : David Alaba quittera bel et bien le Bayern Munich à l’issue de la saison. Titulaire indiscutable depuis plusieurs années, le défenseur pourrait être suivi d’autres cadors du club allemand, qui seront en fin de contrat d’ici un ou deux ans.

En effet, l’année prochaine le bail de Leon Goretzka prendra fin, et des discussions seraient déjà en cours pour le prolonger. Selon Sport Bild, l’optimiste règne sur ce dossier, car le milieu de terrain veut rester, et les négociations pourraient aboutir au mois de mai. Concernant Joshua Kimmich et Kingsley Coman, dont les contrats prennent fin en 2023, aucune négociation pour le moment, mais les dirigeants bavarois s’interrogent concernant l’international français. Un temps courtisé par Manchester United l’été dernier, l’ancien parisien souhaiterait signer un nouveau contrat avec une jolie revalorisation salariale à la clé, mais avec la crise de la Covid-19, pas sûr que le Bayern en soit capable pour le moment.