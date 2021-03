Borussia Dortmund : le prix d'Erling Haaland atteint des sommets

La suite après cette publicité

Erling Haaland est la star de demain. Il est même déjà celle d'aujourd'hui. Avec Kylian Mbappé, les deux joueurs semblent promis à la succession de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, à savoir marcher sur la planète football durant la prochaine décennie. Le Norvégien va également être l'un des grands animateurs du prochain mercato, comme son rival français par ailleurs.

Auteur d'une nouvelle saison énorme du haut de ses 20 ans, il est déjà devenu trop grand pour le Borussia Dortmund. Ses 33 buts en 31 matches toutes compétitions confondues maintiennent son club à flot, qui est pourtant bien trop irrégulier en Bundesliga (5e à quatre points de la 4e et dernière place qualificative à la C1), parvenant tout de même à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un prix fixé à 180 M€ cet été, mais à 75 M€ en 2022

Tous les gros clubs du monde ont l'attaquant dans leur viseur mais il faudra y mettre un prix complètement fou, ce qui en période de crise économique risque d'en freiner plus d'un. Cette spéculation est encore loin d'être terminée. Après avoir vu un tarif fixé vers les 120, puis les 150 M€, le BvB demanderait désormais 180 M€ pour lâcher son joueur cet été, d'après les dernières informations d'ESPN.

Une somme faramineuse, notamment pour le Real Madrid, le Barça et les deux Manchester, les quatre équipes qui ont avancé leurs pions dans ce dossier. Mais un autre paramètre est à prendre en compte. Sous contrat jusqu'en 2024, Haaland possède une clause de départ de 75 M€ active à l'été 2022. Autrement dit, si le chaland est toujours intéressé, mieux vaut attendre un an. La concurrence sera également plus accrue...