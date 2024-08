OM : les premiers mots d’Elye Wahi

Même privé de Ligue des Champions, Ligue Europa, ou même de la consolante, Ligue Europa Conférence, l’OM n’a rien perdu de son charme. Dernières preuves en date : les arrivées successives de Roberto De Zerbi, Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange, Valentín Carboni, Geronimo Rulli, et plus récemment d’Elye Wahi, dans les Bouches-du-Rhône. Pour le dernier cité, son arrivée a nourri autant d’optimisme que de scepticisme chez les supporters ces dernières heures. Mais lui, ne veut pas en faire cas et souhaite réussir dans son nouveau club.

Présent en conférence de presse ce mercredi, l’attaquant de 21 ans s’est exprimé sur son arrivée à l’OM, prenant d’abord le temps de remercier les supporters, venus en nombre pour l’accueillir à Marignane cette semaine : «je les remercie pour l’accueil. Je me sens très bien, en forme, j’ai fait toute la préparation avec Lens et je suis d’attaque pour commencer la saison. L’accueil ? Oui, j’ai été très surpris, mais je remercie tout le monde», a confié l’ancien Lensois, arrivé pour 31 millions d’euros bonus compris en provenance de Lens.

Wahi veut oublier le passé et repartir sur de bonnes bases

Forcément, Wahi n’a pas pu esquiver les questions sur la fameuse vidéo où il annonçait en 2019 son intention de ne jamais jouer pour l’OM, en raison de ses origines parisiennes. Ce qu’il a justifié par une erreur de jeunesse : «la vidéo de mes propos sur l‘OM ? Je sais que ce que j’ai dit quand j’étais à Montpellier, ce sont des années en avant, j’étais jeune et j’ai muri. Je suis très content d’être en face de vous». Au menu des questions, aussi, l’éventuelle pression de succéder à Pierre-Emerick Aubaeyang, auteur d’une saison marquante l’an passé à l’OM au poste de numéro 9. Mais Wahi n’est pas perturbé.

«Une pression ? Non, mais ce sont des grands joueurs (Openda, qu’il a remplacé à Lens, et Aubameyang à Marseille). Aubameyang, je l’ai admiré étant petit. Pour ma saison avec Lens ? Ça n’a pas été une saison facile, avec des hauts et des bas. Je suis jeune, j’apprends de mes erreurs, mais je suis prêt à aller de l’avant. Je peux apporter de la vivacité, de la rapidité, de la profondeur, on a une très bonne équipe et je pense que cette saison sera magnifique », a-t-il prédit. De son côté, son nouveau coéquipier Geronimo Rulli, aussi passé par Montpellier, s’est dit enchanté de voir Wahi débarquer : «C’est toujours bien de voir un joueur comme ça arriver, il va permettre d’augmenter la qualité de l’équipe». Il n’y a plus qu’à…