MU : Raiola précise la date de départ de Paul Pogba

Il y a une semaine, Mino Raiola mettait le feu aux poudres en annonçant le départ de Paul Pogba de Manchester United. «Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester» déclarait l'agent du milieu de terrain français.

A l'occasion de la soirée du Golden Boy organisée par Tuttosport ce lundi soir, il en a remis une couche et affirme au passage que le champion du monde s'en irait lors du mercato d'été et non pas durant celui de janvier comme ses propos pouvaient laisser entendre. «Je ne vis pas dans le futur, je vis dans le présent. En Angleterre, ils sont trop sensibles à Pogba. J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier. » Une mise au point bienvenue.