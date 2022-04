U17 : la France d'Elyaz Zidane chute encore face à l'Espagne

L'équipe de France U17 affrontait une nouvelle fois l'Espagne dans le cadre des matchs de préparation à l'Euro qui aura lieu dans moins d'un mois en Israël. Après s'être lourdement incliné face à cette même Espagne ce mardi (4-1), les coéquipiers d'Elyaz Zidane ont encore une fois chuté ce jeudi après-midi.

Une défaite (2-1) pour les hommes de José Alcocer qui n'auront pas réussi à prendre leur revanche sur la Rojita qui menait d'ailleurs 2-0 dans ce match avant que le Montpelliérain Junior Ndiaye ne réduise l'écart. «Je suis mécontent du bilan comptable, mais je suis satisfait de la progression et de l'intensité que les joueurs ont pu mettre en place sur cette seconde confrontation. Les garçons ont pu se rendre compte du niveau nécessaire pour pouvoir disputer l'euro. Pour certains, la marche est trop haute et d'autres ont répondu aux exigences nécessaires. Finalement, ce rassemblement nous a permis d'y voir plus clair», a expliqué Alcocer à la fin du match.