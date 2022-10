JT Foot Mercato : les grosses recrues de l'été en pleine galère

La suite après cette publicité

Des renforts proche du flop

Darwin Núñez est arrivé en grande pompe à Liverpool en provenance du Benfica en échange d'un chèque de 75 millions d'euros. La saison dernière, le jeune buteur de 23 ans avait marqué 34 buts en 41 matches avec les aigles de Lisbonne. Aujourd'hui, tout le monde parle d’un flop en Angleterre. Il peine à répondre aux attentes et à satisfaire les exigences de ses nouveaux supporters. Il a marqué qu’un seul but en championnat, et c’était pendant son premier match. Son coach, Jürgen Klopp, appelle ses détracteurs à être patients avec Darwin Núñez, «il est encore en train de s'adapter». Du côté de Manchester United, compliqué encore de savoir si le recrutement de Casemiro est un échec ou non. Pour l'instant, le milieu de terrain expérimenté brésilien doit se contenter du banc d’Old Trafford avec Cristiano Ronaldo. Il n’a joué que 82 minutes en Premier League pour l’instant. En Allemagne, Matthijs de Ligt commence tout juste à s’acclimater aux exigences du Bayern Munich. Malgré des débuts en matches amicaux en fanfare, le défenseur néerlandais s’est un peu éteint en championnat, à l’image du Bayern Munich qui n’est pas en très bonne forme. Le Batave a donné les raisons de sa mauvaise passe en septembre, il faut le laisser s’adapter. Enfin, c’est un coup dur pour Chelsea qui va devoir faire face à la longue absence de Wesley Fofana. Le français est sorti sur blessure hier après un duel avec Rafael Leão. Les nouvelles ne seraient pas très bonnes, sa blessure au genou devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la prochaine Coupe du Monde. Terrible pour Chelsea qui va devoir faire sans sa recrue qui a coûté 80 millions d'euros pendant 4 semaines.

Benzema le madrilène pour l'éternité

Il existe une clause très étonnante dans le contrat de Karim Benzema pour le faire prolonger au Real Madrid. Après une année 2022 fantastique et couronnée par un doublé Liga-Ligue des champions, Karim Benzema est, sans surprise, grand favori pour être le prochain Ballon d’or. Et bien, selon la presse espagnole et le média Relevo, un sacre le 17 octobre prochain scellerait l'avenir du Français à Madrid puisque que l'obtention de ce trophée activerait une clause automatique pour prolonger. C’est le meilleur cadeau possible pour le féliciter.

Sampaoli à Séville

Après le limogeage de Julen Lopetegui hier soir, suite à une nouvelle défaite contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le Séville FC a déjà officialisé son remplaçant : Jorge Sampaoli. Le tacticien argentin a laissé de bons souvenirs en Andalousie, pour rappel, il a déjà pris les rênes de l’équipe espagnole en 2016. L'entraîneur de 62 ans a signé un bail pour le reste de la saison et une de plus, soit jusqu'au 30 juin 2024. Il dirigera la séance d'entraînement en fin de journée. Il aura pour mission de redorer le blason des Sevillistas, actuellement 17ème de Liga , à un point de la zone rouge.