La Coupe du Monde des Clubs se déroulera en février 2022

A travers un communiqué, la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde des Clubs 2021, qui se déroulera aux Emirats Arabes Unis, se jouera du 3 au 12 février 2022. Il s'agira de la 18e édition de cette compétition, dont le tirage au sort est prévu ce lundi après-midi au siège social de l'instance du football mondial.

Pour rappel, la prochaine édition rassemble donc les vainqueurs des compétitions continentales de clubs des six confédérations : Al-Hilal SFC (Arabie Saoudite, AFC), Al Ahly SC (Egypte, CAF), le CF Monterrey (Mexique, CONCACAF), Auckland City (Nouvelle-Zélande, désigné par le comité exécutif de l’OFC en raison de l’annulation de la dernière LdC), Chelsea (Angleterre, UEFA) et Palmeiras (Brésil, CONMEBOL). Ces équipes seront rejointes par le tenant du titre du pays-hôte : ce sera donc l'Al-Jazira SCC champion de l'ADNOC Pro League la saison passée.

