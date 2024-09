Cavan Sullivan, le phénomène de 15 ans qui rend dingue les États-Unis !

Une success-story à l’Américaine ? Depuis Freddy Adu qui a été intégré en professionnel à seulement 14 ans en 2003, aucun joueur de Major League Soccer n’avait suscitait autant d’attente que Cavan Sullivan. Si ce dernier espère connaître un parcours plus brillant que Freddy Adu, sa médiatisation ne cesse de monter en flèche. Entré en jeu le 18 juillet dernier contre New England Revolution à 14 ans et 293 jours, il est devenu le joueur le plus précoce à avoir commencé en Major League Soccer. Professionnel depuis le 9 mai dernier, Cavan Sullivan comptabilise déjà 3 apparitions pour 9 minutes de jeu avec Philadelphia Union, actuel neuvième de la Conférence Est.

«Je pense que nos fans vont adorer le regarder jouer pendant des années. Le ciel est la limite. Je continue à dire qu’il a un talent générationnel, quelqu’un qui peut vraiment changer le jeu à lui tout seul et qui a un premier pas si rapide, c’est peut-être quelque chose dont nous avons besoin aussi, pour percer une défense, pour aller en 1 contre 1. C’est une chose difficile à faire dans notre jeu, battre le premier homme. Cela change toute la donne et Cavan en a certainement les capacités, que ce soit au niveau des moins de 17 ans, au niveau de la deuxième équipe et maintenant au niveau de la première équipe lors des séances d’entraînement avec lesquelles nous avons pu travailler avec Cav. Il ne fera que s’améliorer de jour en jour», ne manquait d’ailleurs pas de rappeler le coach de l’équipe première de Philadelphie Tim Curtin avant les grands débuts du prodige.

Il a déjà signé à Manchester City

Si son rôle avec l’équipe première de Philadelphie reste pour le moment marginal compte tenu de son jeune âge, Cavan Sullivan se produit actuellement avec la réserve de la franchise de Pennsylvanie. Ainsi, il compte déjà 3 buts et 4 offrandes en 16 matches de MLS Next Pro, ce qui équivaut en termes de niveau à "la 3e division américaine" et qui regroupe les réserves de franchises de MLS. Son équipe est d’ailleurs en tête de la Conférence Est et l’impact du jeune Cavan Sullivan n’y est pas étranger.

Alors que son grand frère Quinn Sullivan (20 ans) évolue avec l’équipe première de Philadelphie, Cavan Sullivan a eu la chance de jouer à chaque fois avec ce dernier en équipe première. «J’ai toujours voulu commencer ma carrière ici parce que c’est chez moi et j’ai toujours été sur le bord des matchs de Quinn et j’ai été dans et autour des installations lorsque mon oncle travaillait ici. J’ai donc toujours été inspiré et j’ai joué devant cette culture, et ces fans sont spéciaux» , a notamment confié Cavan Sullivan dans un entretien pour ESPN.

D’ailleurs ce dernier qui a déjà signé avec Manchester City pour rejoindre le club anglais à sa majorité est revenu sur ce choix pour le média américain : «je pense que la collaboration entre l’Union et le City Group a été un atout pour moi. Je regarde toujours Manchester City. C’est l’équipe de rêve de tout enfant. Pour que les deux clubs se réunissent et se mettent d’accord sur quelque chose, je me suis assis avec ma famille et mes agents et nous avons décidé que c’était la meilleure solution.» Promis à un grand avenir, Cavan Sullivan est l’attraction du moment au pays de l’Oncle Sam.