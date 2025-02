Le PSG prête Marco Asensio à Aston Villa

Cet hiver, le Paris Saint-Germain souhaitait dégraisser. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar étaient d’ailleurs les deux joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait plus. Ils ont donc été envoyés en prêt à la Juventus et à Fenerbahçe. Puis, un troisième nom s’est ajouté à la liste des indésirables. Celui de Marco Asensio. Ce qui a surpris puisque l’Espagnol a souvent dépanné lors de la première partie de la saison au poste de faux numéro 9. Mais sur la fin de l’année civile 2024 et le début d’année 2025, l’ancien du Real Madrid a compris qu’il ne faisait pas partie des plans de Lucho.

Sous l’impulsion de son agent Jorge Mendes, il a donc cherché une porte de sortie durant ce mercato d’hiver. Galatasaray et la Juventus se sont positionnés. Idem pour plusieurs écuries espagnoles. En effet, la Real Sociedad, le Betis, Villarreal ou encore Majorque ont été cités comme des points de chute potentiels. Asensio a même été proposé à certains clubs, dont le FC Barcelone. Puis, ça a été le calme plat durant quelques jours avant qu’Aston Villa, qui était déjà intéressé au début du mercato, relance cette piste dans la dernière ligne droite du mercato.

Se relancer à Aston Villa

Et les choses ont plutôt bien avancé. Les Villans, qui ciblaient également João Félix (Chelsea), ont accéléré pour s’offrir les services de Marco Asensio. Ils se sont entendus avec l’international espagnol ainsi qu’avec le Paris Saint-Germain, qui a accepté d’envoyer son joueur en Angleterre sous la forme d’un prêt sans option d’achat en ce deadline day. De son côté, le club anglais prendra en charge 100% du salaire de l’Espagnol. La nouvelle a été annoncée aujourd’hui. « Aston Villa est ravi d’annoncer le prêt du triple vainqueur de la Ligue des champions Marco Asensio du Paris Saint-Germain », indique le club sur son compte X.

Un nouveau challenge excitant pour l’ancien joueur du Real Madrid. Il va tenter d’apporter son expérience du très haut niveau, lui qui veut retrouver la confiance et du temps de jeu régulièrement. Ce qu’Unai Emery compte lui offrir, ainsi qu’à Marcus Rashford. Après la Liga et la Ligue 1, le natif de Palma de Majorque va donc partir cette fois-ci à la conquête de la Premier League.