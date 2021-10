Ballon d'Or : Jocelyn Gourvennec en pince pour Karim Benzema

Le 29 novembre prochain, le microcosme du football saura qui recevra le Ballon d'Or 2021. En lice pour remporter le trophée cette année, Karim Benzema ne cesse d'impressionner et surtout d'enfiler les buts comme des perles. Sa réalisation exceptionnelle face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations (2-1) a propulsé encore un peu plus l'attaquant français parmi les favoris. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du LOSC Jocelyn Gourvennec a évoqué le sujet.

« Ce sont souvent des joueurs qui ont remporté des titres qui sont couronnés. Un seul, à ma connaissance, a remporté la Ligue des champions et l'Euro (Jorginho). Karim Benzema a remporté la Ligue des nations. C'est un joueur exceptionnel et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Ligue des nations est du niveau du Ballon d'or. Il sait tout faire et fait tout très bien. Pour les jeunes, il est intéressant de voir et d'observer ce qu'il fait. Comment il court. Pour récupérer les ballons quand son équipe défend. Comment il se rend disponible en phase offensive quand la France a le ballon. Il a l'étoffe pour remporter ce trophée. Et je serais très heureux si tel était le cas cette année. Mais je ne vote pas, » a ainsi lâché le technicien des Dogues. De son côté, Karim Benzema voit les marques de soutien se multiplier...