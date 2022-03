Barça : Sergio Busquets milite pour le retour de Messi

Invité sur le plateau de RAC1, radio espagnole, Sergio Busquets, le milieu du FC Barcelone en a profité pour évoquer la situation de son ancien coéquipier, Lionel Messi. L'Argentin manque au Barça mais Busquets est sûr que cela est réciproque : «Messi me manque sur le terrain et en dehors. Il nous a beaucoup donné. Cela a fait une différence brutale. Je suis sûr que nous lui manquons aussi. Quand il est parti, ça a été un choc pour tout le monde et pour lui aussi, car il a changé de coéquipiers, de ville et d'équipe, mais ça va aller beaucoup mieux avec le temps.»

Le champion du monde 2010 souhaite logiquement que La Pulga retourne en Catalogne : «j'aimerais qu'il revienne, mais c'est très difficile, il a un contrat et vu comment ça s'est terminé... mais si ça ne tenait qu'à moi, ce serait clair, je suis son ami et son partenaire.» Selon lui, Messi est le joueur qui manque au Barça de Xavi pour être au top : «si les finances nous le permettent, nous manquons de joueurs qui font la différence devant comme le demande le football moderne et qui complètent la qualité de l'équipe. Nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous créons. Je ne sais pas si ce sera très grand, car nous avons vécu de très grandes choses ici, mais nous serons sûrement prétendants pour pouvoir aspirer à tout.»