Vidéo : Zinédine Zidane régale toujours avec le Real Madrid

Ce samedi, les légendes du Real Madrid et du FC Porto se retrouvaient au Santiago Bernabéu à l’occasion du «Corazon Classic Match», un match de charité. Les deux équipes sont bien fournies avec notamment Ricardo Quaresma, Bosingwa ou Costinha pour Porto et Luis Figo, Casillas, Roberto Carlos, Clarence Seedorf et Zinedine Zidane côté madrilène.

Ce dernier n’a rien perdu de sa superbe, et fait encore étalage, à 51 ans, de sa technique légendaire. Contrôle de balle, dribbles élégants, l’ancien numéro 5 du Real Madrid a donné du spectacle aux spectateurs du Santiago Bernabeu.