Barça : Antoine Griezmann prend position pour l'avenir de Lionel Messi

Invité du JT de M6 ce jeudi soir, Antoine Griezmann (29 ans) n'a pas pu éluder les questions sur l'avenir de Lionel Messi (33 ans) au FC Barcelone. La Pulga qui a annoncé son désir de quitter le Barça cet été, cristallise l'attention des médias du monde entier. Interrogé sur ce dossier brûlant, le champion du monde 2018 et partenaire de Messi à Barcelone, a évoqué le sujet en toute transparence.

« On essaie d'avoir des nouvelles, mais c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. J'essaie d'être focalisé sur la sélection et de bien préparer les deux matchs à venir. On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté, » a ainsi commenté Griezmann. L'attaquant français pourrait se voir offrir plus de responsabilités en cas de départ du numéro dix cet été...