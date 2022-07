Mercato : Nice tient une nouvelle piste offensive

La suite après cette publicité

Une semaine agitée. Ces derniers jours, l'OGC Nice a été au cœur de l'actualité. Entre les départs de Christophe Galtier et de Julien Fournier et le retour de Lucien Favre, les Aiglons ont fait peau neuve. Ils peuvent à présent se concentrer sur le marché des transferts estival. L'une des priorités sera de recruter un attaquant afin de compenser le départ probable du Danois Kasper Dolberg. Et le club azuréen a déjà quelques noms bien connus en tête.

Il y a tout d'abord celui d'Edinson Cavani (35 ans). Récemment, Nice-Matin a révélé que le président Jean-Pierre Rivère rêvait de recruter l'ancien numéro 9 du Paris Saint-Germain, libre depuis son départ de Manchester United. Actuellement en Uruguay, où il se prépare avant de relever un nouveau challenge, El Matador a des qualités de finisseur qui plaisent à Nice, en plus de sa parfaite connaissance de la Ligue 1. Mais d'autres écuries, dont le Rayo Vallecano et la Salernitana, sont sur le dossier.

La piste Belotti relancée

Les Aiglons devront se montrer convaincants puisque le joueur souhaiterait rejoindre la Liga. Autre joueur ciblé : Mauro Icardi (30 ans). La Gazzetta dello Sport a indiqué que l'OGCN pensait à la relancer, a priori sous la forme d'un prêt. Ce qui n'arrange pas le PSG, qui souhaite s'en débarrasser définitivement. Ce mercredi, un autre nom est sorti du chapeau. Celui d'Andrea Belotti (28 ans). Déjà intéressés par le passé, les Aiglons auraient relancé cette piste selon le Corriere della Serra.

La publication transalpine assure que Nice a de nouveau manifesté un intérêt pour le joueur libre depuis son départ du Torino. Son profil plaît à la direction française. Mais là encore, ce n'est pas gagné. En effet, plusieurs clubs sont séduits comme l'AS Roma et Monza. Le nom du joueur a aussi été lié à Monaco, mais nous vous avons expliqué que l'ASM n'était pas sur le coup. Nice est prévenu, il faudra jouer des coudes pour s'offrir un gros coup en attaque !