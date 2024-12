Liverpool : le phénomène Mohamed Salah est au sommet de son art

Qui peut arrêter Mohamed Salah ? Est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? Voici les interrogations régulièrement soulevées sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Des questionnements ô combien légitimes au regard des performances réalisées par l’international égyptien (101 sélections, 58 buts) en cet exercice 2024-2025. Ce dimanche, lors de la 17e journée de Premier League, l’ancien joueur de la Roma et de Chelsea n’a d’ailleurs pas dérogé à la règle en s’offrant une nouvelle masterclass sur la pelouse de Tottenham. En inscrivant un doublé et en délivrant deux passes décisives lors du festival réalisé face aux Spurs (6-3), le Pharaon compte désormais 15 buts et 11 passes décisives en 16 matches de Premier League.

Des statistiques historiques !

Meilleur buteur du championnat anglais devant Erling Haaland et ses 13 réalisations, Salah est, par ailleurs, devenu, selon le statisticien Opta, le premier joueur de l’histoire de la Premier League à arriver à Noël en comptant au moins 10 buts et 10 passes décisives. Un bilan exceptionnel alors que le natif de Nagrig truste également la première place du classement des meilleurs passeurs du championnat anglais devant le Gunner Bukayo Saka (10 passes décisives). Roi d’Angleterre et grand artisan de l’incroyable dynamique des Reds - en tête du championnat et leader de la phase de ligue en Ligue des Champions - le gaucher d’1m75 brille de mille feux. Pour le plus grand bonheur d’Arne Slot.

«Vous avez une idée avant de commencer à travailler avec les joueurs, mais la meilleure façon de les juger - ou de les expérimenter - c’est quand vous commencez à travailler avec eux. Je pense que Mo montre ce qu’il a montré pendant tant d’années à Liverpool, à savoir qu’il peut marquer un but et que l’équipe doit simplement lui permettre de se placer dans les positions où il est venu aujourd’hui (dimanche, ndlr) à de nombreuses reprises. Il est alors capable de marquer des buts ou de délivrer des passes décisives», notait ainsi le technicien du club de la Mersey en conférence de presse avant de revenir sur la rigueur de son protégé, expliquant de telles performances.

Un avenir toujours aussi flou…

«En plus d’être un très bon joueur de football, je pense que c’est une personne très sympathique avec qui travailler. Il est toujours là pour aider ses coéquipiers. Il a toujours les pieds sur terre, alors demain - ou même maintenant, je pense - il travaillera sur sa récupération. Il comprend ce qu’il faut faire pour être à ce niveau tous les trois jours et il travaille très dur pour cela. C’est peut-être ce qui m’a le plus impressionné : qu’un joueur de haut niveau comme lui comprenne à quel point il doit travailler dur pour obtenir la qualité qu’il montre». Sur un petit nuage et plus que jamais en lice pour décrocher un troisième Ballon d’Or Africain après 2017 et 2018, voire le Ballon d’Or France Football, Salah a d’ailleurs dépassé la barre combinée des 10 buts et 10 passes décisives en PL pour la 6e saison de sa carrière, établissant ainsi un nouveau record devant la légende mancunienne Wayne Rooney, qui s’était arrêté à 5 saisons.

Des statistiques déroutantes faisant presque oublier sa situation contractuelle incertaine puisque son bail à Anfield expire en juin 2025. Interrogé au micro de Skysports après la victoire face aux Spurs, l’intéressé a cependant laissé planer le doute. « C’est génial de réussir cela dans un si grand club, mais le plus important reste que nous avons gagné ce match. Peu importe où je finirai ma carrière, je suis heureux de cela », a-t-il lancé, ce qui a forcément déclenché la question suivante, à savoir s’il y avait des avancées sur son avenir. « Non », a-t-il simplement répondu. Un futur encore très flou qui ne semble pourtant pas perturber le numéro 11 des Reds, bien décidé à tout écraser sur son passage. Reste désormais à savoir combien de temps Liverpool pourra en profiter…