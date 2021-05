Villarreal - Manchester United : les compos probables

La suite après cette publicité

Villarreal et Manchester United s'affronteront ce soir en finale de la Ligue Europa. En quête de son quatrième sacre dans la compétition, Unai Emery tentera de faire déjouer des Red Devils déjà qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Selon le média espagnol AS, c'est en 4-3-3 que les espagnols évolueront avec Rulli dans les buts, derrière une défense composée de Pedraza, Pau Torres, Albiol et Foyth. Au milieu de terrain Capoue, Parejo et Trigueros se chargeront de dominer les débats, derrière le trio d'attaque Gomez, Moreno et Bacca.

En face selon le Manchester Evening News, De Gea s'occupera de garder le but mancunien inviolé, accompagné de ses quatre défenseurs Shaw, Tuanzebe, Lindelof et Wan-Bissaka. Au milieu, Fred et McTominay se chargeront de la récupération, avec Pogba sur l'aile gauche et Greenwood sur l'aile droite. Fernandes se retrouvera juste derrière son attaquant Cavani pour faire déjouer la défense de Villarreal.