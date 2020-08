Le FC Barcelone a pris contact avec Moussa Dembélé

C'est le grand chambardement au FC Barcelone ! Après l'humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions, exit Quiqué Setién et welcome Ronald Koeman ! Nommé à la tête de l'entité blaugrana, l'entraîneur néerlandais a publié une liste de joueurs sur lesquels il ne compterait pas à l'avenir : parmi lesquels Luis Suarez. L'attaquant uruguayen de 33 ans, à qui il reste un an de contrat à Barcelone. El Pistolero pourrait bien prendre le même train que l'emblème du club : Lionel Messi. Qui après un entretien non-convaincant avec le nouveau coach a annoncé, avec pertes et fracas, sa volonté de quitter le Barça !

Alors que les joueurs abandonnent un à un le navire laissé à la dérive par un président - Josep Maria Bartomeu - contesté de toutes parts, le nouveau staff tente, tant que faire se peut, de renforcer l'effectif en vue de la saison prochaine. Au poste d'attaquant, en cas de départ plus que probable de Luis Suarez, le FC Barcelone a, par l'intermédiaire d'Henrik Larsson, ex-star du Barça de 2004 à 2006, exprimé son intérêt auprès de Moussa Dembélé. Selon les informations de Sky Italia, l'attaquant français a été directement contacté par le Suédois, sur les conseils de Ronald Koeman. Si l'entourage du joueur dément à l'heure actuelle tcette information, la piste a de quoi emballer.

L'OL est ouvert à un départ

Comme nous vous le révélions au début du mois de juillet, la porte n'est pas fermée du côté de l'OL. On peut même dire que Lyon s'attend clairement à le perdre, comme l'avait plus ou moins expliqué Juninho en conférence de presse. «Moussa (Dembélé, NDLR) et Houssem (Aouar, NDLR) font partie des meilleurs joueurs de l’équipe mais ce sont des cas différents (...) Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. Deux joueurs importants. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on cherchera des remplaçants, du même niveau j’espère, on a déjà discuté avec le président,» avait lâché le Brésilien.

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais reste sur des prestations très convaincantes en tant que super sub, lors du Final 8 de la Ligue des champions, dont un doublé décisif face à Manchester City, en quart de finale. Son bilan sur la saison 2019/2020 est impressionnant : 24 buts et 7 passes décisives en 46 matches avec l'OL. A 24 ans, Moussa Dembélé est suivi par les plus grosses écuries européennes, dont Manchester United, l'Atlético de Madrid ou le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a donc de la concurrence dans ce dossier. Acheté 22 millions eu Celtic Glasgow il y a deux ans - club où Henrik Larsson avait explosé de 1997 à 2004 - Moussa Dembélé deviendra-t-il le remplaçant de Luis Suarez au Barça ? Un contact avec le nouveau staff en place est un premier pas.