Mercato, OL : le point sur le cas Moussa Dembélé

L'OL pourrait perdre très gros cet été. Au-delà du fait de ne peut-être ne pas se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine, les pensionnaires du Groupama Stadium devraient être attaqués pour leurs meilleurs éléments. Et en tête de liste, on retrouve Moussa Dembélé. Il y a deux ans, l'attaquant français arrivait du Celtic pour 22 millions d'euros avec l'objectif de s'imposer chez les Gones. Ce qu'il a réussi à faire, lui qui a terminé meilleur buteur de son équipe lors de l'exercice précédent (20 buts en 46 apparitions toutes compétitions confondues). Il a notamment marqué 15 buts en championnat et fait oublier son prédécesseur Mariano Diaz. Cette saison 2019-20, le footballeur né à Pontoise a affiché un bilan de 22 réalisations en 42 apparitions toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

Mais après deux années de bons et loyaux services, le Français, dont l'attitude est très appréciée au club, pourrait bien changer d'air. Selon nos informations, la porte n'est pas fermée du côté de l'OL. On peut même dire que Lyon s'attend clairement à le perdre, comme l'a plus ou moins expliqué Juninho en conférence de presse il y a quelques jours. «Moussa (Dembélé, NDLR) et Houssem (Aouar, NDLR) font partie des meilleurs joueurs de l’équipe mais ce sont des cas différents (...) Si on reçoit des propositions, on va analyser. Moussa a fait une bonne saison, il a encore une marge de progression, il nous apporte beaucoup et marque beaucoup. Deux joueurs importants. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on cherchera des remplaçants, du même niveau j’espère, on a déjà discuté avec le président».

Plusieurs prétendants pour Dembélé

De son côté, Rudi Garcia a expliqué :« J’espère que Houssem Aouar va rester. Lui et Moussa Dembélé. Je peux dire catégoriquement qu’on n’a pas reçu d’offre». Mais cela pourrait bien arriver cet été. La Premier League le suit toujours. Et si Chelsea, l'un de ses prétendants a finalement recruté Timo Werner, sa cote reste bonne en Angleterre. Comme indiqué à plusieurs reprises sur notre site, Manchester United apprécie son profil. Les Red Devils sont venus le superviser à de nombreuses occasions durant cette saison, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Ils le gardent toujours à l'oeil, même s'ils ont déjà plusieurs éléments offensifs.

D'après nos informations, Arsenal est aussi très intéressé par le joueur né en 1996. Les Gunners pourraient bien perdre Alexandre Lacazette et/ou Pierre-Emerick Aubameyang durant l'intersaison. Ils explorent donc plusieurs pistes, dont celle menant au Lyonnais. Une arrivée ne sera possible qu'en cas de départ de PEA ou Lacazette. En Espagne, l'Atlético de Madrid est aussi sur le coup. Enfin, d'après nos informations, le Paris Saint-Germain, qui va chercher un concurrent à Mauro Icardi après les départs de Cavani et Choupo-Moting, suit aussi le cas de Moussa Dembélé. Le nom de l'ancien Titi circule au sein du club de la capitale, qui n'a pas fait d'approche formelle pour le moment. Sous contrat jusqu'en juin 2023 à l'Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé a donc de très fortes chances de ne pas aller au bout de son bail. Il reste maintenant à savoir où il poursuivra sa carrière...