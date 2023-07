Qui est Ernest Nuamah, la pépite ghanéenne qui plaît au PSG

La suite après cette publicité

Emre Mor, Stanislav Lobotka, Andreas Schjelderup, Mathias Jensen, Andreas Skov Olsen ou encore Mikkel Damsgaard, depuis une bonne décennie, le club danois de Nordsjælland s’est offert une étiquette de club parfait dans le développement de jeunes talents. Une philosophie ancrée et qui se traduit avec un mercato tourné vers des éléments d’avenir. Avec une moyenne d’âge de 21,9 ans, les Tigres entretiennent cette tradition et peuvent s’appuyer sur des partenariats en Afrique pour dénicher les futurs talents de demain. C’est le cas de la Right to Dream Academy au Ghana où Nordsjælland a attiré Mohammed Kudus et Kamaldeen Sulemana qui sont désormais à l’Ajax Amsterdam et Southampton (après un passage à Rennes). Un cursus également suivi par Ernest Nuamah.

Une adaptation express au football européen

Arrivé à l’hiver 2022 au Danemark, le jeune ailier gauche a vite semblé marcher dans les pas de ses compatriotes. Rapide, technique et efficace, celui qui peut jouer à tous les postes de l’attaque n’avait mis que deux mois pour passer de la réserve à l’équipe première. Buteur pour son premier match face à Aarhus le 10 avril 2022, il rentrait en jeu pour les neuf derniers matches de la saison. Une entrée en matière intéressante au sein de l’équipe de Flemming Pedersen. Ce dernier lui donnait un rôle plus important en le propulsant titulaire pour la saison 2022/2023. Buteur lors de ses deux premiers matches, il formait le pendant idéal à la star de l’équipe, le jeune norvégien Andreas Schjelderup (19 ans) qui a martyrisé le championnat - avec 10 buts et 1 offrande en 17 rencontres - ce qui a conduit à son transfert à Benfica l’hiver dernier.

Auteur lui aussi d’une première partie de saison solide (5 buts et 4 offrandes en 16 matches), Ernest Nuamah était l’autre arme des Tigres en ce début d’exercice terminé avec le titre officieux de "champion d’automne". «Il peut certainement devenir notre prochain grand joueur. Comme vous pouvez le voir, il a des qualités individuelles de haut niveau. Son accélération et sa force physique sont au top. Il a une grande part dans notre succès, car il occupe les adversaires avec sa grande vitesse. Il les menace tout le temps, donc les adversaires doivent garder un œil sur lui à tout moment» expliquait Flemming Pedersen après une victoire 2-1 contre Lyngby en début de saison. Un sacré enthousiasme autour du jeune ghanéen qui a continué à perdurer après la trêve hivernale.

Trois clubs français sur les rangs

Si la perte d’Andreas Schjelderup a fait du mal à Nordsjælland qui a doucement accusé le coup face à Copenhague dans la course au titre, Ernest Nuamah a lui continué d’impressionner avec 7 réalisations en fin de saison lui permettant de terminer l’exercice avec 12 buts et 4 offrandes en 30 matches. Meilleur buteur de sa formation, le natif de Kumasi s’est même offert le luxe d’un doublé dont un coup franc contre Brondby sur cette deuxième partie de saison. «J’ai choisi Ernest pour le frapper parce qu’il a confiance et qu’il a livré un grand match. La mentalité qu’il montre et marque peu de temps après est de très grande classe» avait expliqué son nouveau coach Johannes Thorup.

Pourtant il a aussi tempéré par rapport aux grandes attentes autour de l’ailier : «Nuamah a un très gros potentiel, mais il a encore beaucoup à apprendre.» Pour le principal intéressé, l’objectif est le même que la plupart des jeunes talents passés par Nordsjælland : apprendre pour atteindre les sommets ensuite. «Je suis très content de notre performance. Maintenant, c’est à moi de faire mon travail ici. Nous devons être performants. Ensuite, mon rêve est de jouer dans l’un des plus grands championnats du monde» expliquait-il. Cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain est intéressé par son profil tout comme Lille et Reims. Des destinations intéressantes pour le joueur devenu international ghanéen en juin dernier et qui aura en ligne de mire la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.