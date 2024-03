Lens : Franck Haise a failli arrêter

Le métier d’entraîneur est parfois difficile à gérer mentalement. Entre le temps accordé aux techniciens et la pression sur leurs épaules, certains se retrouvent à vouloir arrêter, à l’image de Jürgen Klopp, qui a été au bout de ses ressources après ses neuf saisons à Liverpool. Même cas de figure pour Franck Haise, l’entraîneur de Lens. Lors d’un entretien accordé à France Bleu Nord, le technicien de 52 ans a admis qu’il avait songé à faire une pause.

«La charge mentale était importante et je ne pouvais pas aller à fond sur certains dossiers. J’étais plus tendu, plus fatigué, ça se voyait. Je me suis même demandé si dans 6 mois je n’arrêterais pas d’entraîner pour faire une pause. C’était une possibilité», a avoué Franck Haise, sous contrat jusqu’en 2027 avec le Racing.