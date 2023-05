Le PSG fonce sur Bernardo Silva pour l’après Messi !

La suite après cette publicité

Ce n’est plus un secret pour personne. Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain veut tout changer. Au sortir d’une saison contrastée où les hommes de Christophe Galtier devraient, malgré tout, parvenir à sécuriser un onzième titre de champion de France, les hautes sphères parisiennes souhaitent révolutionner l’effectif. Dans cette optique, Lionel Messi (35 ans) ne devrait pas prolonger sauf incroyablement retournement de situation. Et le chantier ne s’arrête pas là.

Bernardo Silva, noyau dur du futur projet parisien ?

Dernièrement, plusieurs médias évoquaient également le possible départ de Marco Verratti, arrivé dans la capitale française en 2012. De son côté, Neymar, convoité par Chelsea ou encore Manchester United, est, lui aussi, poussé vers la sortie même si ses émoluments annuels estimés à 40 millions d’euros refroidissent quelque peu la concurrence. Une chose est sûre, Luis Campos sait d’ores et déjà qu’il aura un été mouvementé avec ces probables transactions.

Dans cette optique, le dirigeant portugais s’active et une piste est désormais plus que privilégiée par la direction francilienne. Selon les dernières informations du Parisien, le PSG a ainsi fait de Bernardo Silva sa priorité pour le mercato estival, au même titre que l’attaquant recherché pour soulager Kylian Mbappé (Harry Kane et Victor Osimhen sont notamment visés). Sous contrat avec les Cityzens jusqu’en juin 2025, l’international portugais (80 sélections, 10 buts) n’est pas fermé à l’idée de changer d’air.

Un profil parfait pour le club de la capitale !

D’ores et déjà pisté par le club parisien la saison passée, Bernardo Silva, estimé à 80 millions d’euros, est également dans le viseur du FC Barcelone, mais le PSG possède aujourd’hui plusieurs longueurs d’avance sur les Culers, en difficulté sur le plan économique. Par ailleurs, les Rouge et Bleu disposent d’un avantage de taille dans ce dossier puisque son agent, Jorge Mendes, entretient des liens privilégiés avec Luis Campos, le conseiller sportif, qui avait déjà attiré Silva à Monaco lorsque ce dernier jouait du côté de Benfica. À noter dans cette optique que les négociations entre le PSG et l’ancien Monégasque ont déjà commencé.

Auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les Mancuniens, Bernardo Silva coche toutes les cases du profil recherché, qui plus est en cas de départ de Messi et Neymar. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien ailier droit, milieu de terrain offensif ou défensif, le natif de Lisbonne deviendrait logiquement le maître à jouer des Parisiens. Positionné un cran plus haut, Kylian Mbappé, son ancien coéquipier chez les Asémistes, pourrait alors profiter des caviars du Portugais de 28 ans. En attendant, Silva visera de son côté une place en finale de Ligue des Champions, ce mercredi, face au Real Madrid.