La pique de Julian Nagelsmann au vestiaire du Bayern

La suite après cette publicité

L’Allemagne connaît son nouveau sélectionneur. C’est Julian Nagelsmann qui dirigera la Mannschaft à l’Euro à domicile l’an prochain. Il a été libéré de son contrat avec le Bayern Munich pour se mettre à disposition de la fédération. Du Bayern il en a d’ailleurs été question lors de sa conférence de presse de présentation. L’aventure s’est mal terminée avec une partie du vestiaire qui a agi contre lui mais ça ne lui fait pas peur. Le nouveau sélectionneur assure que son projet de jeu sera plus simple à mettre en place avec l’équipe nationale plutôt qu’en club.

«Les discussions ont été extrêmement bonnes, il n’y avait aucune raison de devoir me convaincre. Nous avons l’objectif de disputer un très bon Euro. C’est une grande motivation et un défi. Il y a une nation derrière nous, assure Nagelsmann ce vendredi. Nous voulons jouer un certain type de football. Notre objectif est de jouer un football attrayant qui plaise aux gens, pas seulement en termes de résultats. Bien sûr, la confiance et l’ambiance sont importantes. Pour développer un bon état d’esprit, il faut aussi une idée que les joueurs peuvent comprendre et mettre en œuvre. C’est important et ça ne sera pas aussi complexe qu’en club.» Comme une petite pique envoyée en direction de son ancien vestiaire.