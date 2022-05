Que devient Darío Cvitanich ?

«Pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, je dois partir et laisser ma place aux jeunes. Pour être sincère, je sentais que le club ne comptait plus sur moi dans ce nouveau projet. Nice est bien plus qu'un club pour moi vous le savez, et l'amour que vous m'avez apporté restera à jamais dans mon cœur. J'espère revenir prochainement et vous dire adieu comme vous le méritez, un grand merci et à bientôt. Issa Nissa.» Le 6 janvier 2015, c'est par ce message que Darío Cvitanich annonçait son départ de l'OGC Nice après de belles années passées sur la Côte d'Azur.

Car entre août 2012 et janvier 2015, l'attaquant argentin a rendu de fiers services aux Aiglons. Que ce soit sur la pelouse du Stade du Ray ou sur d'autres terrains, le joueur aujourd'hui âgé de 37 ans a donné plusieurs frissons et procuré de belles émotions. Auteur de 36 buts et 3 passes décisives sous les couleurs niçoises en 76 matches, Darío Cvitanich a donc laissé une belle impression à «Nissa la bella». Mais alors plus de sept ans après son départ de la France, où en est le goleador de Baradero ?

Un titre de Champion d'Argentine en 2019

D'abord revenu au Mexique, à Pachuca, où il avait évolué lors de l'année 2010, l'ancien Niçois a ensuite vécu un petit rêve américain en signant en faveur du Miami FC en 2016. Mais c'est ensuite que Darío Cvitanich a souhaité boucler la boucle en revenant au pays. De retour à Banfield, son club formateur, avant de porter les couleurs du Racing Club, dès janvier 2019. Et en trois saisons passées là-bas, le joueur de 37 ans a brillé avec notamment ce titre de Champion d'Argentine décroché la même année que son arrivée. Un retour plein d'émotions comme il l'avait récemment expliqué à So Foot.

«Les gens et le groupe m’ont fait me sentir important au Racing. Je ne pensais pas revivre ça à cet âge. Je me suis dit : tu dois vivre ça à fond ce coup-ci. Ma fille Lupe (8 ans) me disait : "Papa, quand est-ce que tu vas enfin gagner quelque chose ?" Elle n’était pas née quand j’étais à l’Ajax ou à Boca. Là, elle m’a vu. C’est ça qui m’a surtout ému», avait lâché l'Argentin au média français au sujet de ce titre remporté notamment aux côtés d'un certain Lisandro López. Et depuis quelques mois, le principal concerné est revenu à son premier amour donc, Banfield.

«C’est quelque chose de très particulier pour moi de voir que le dortoir où j’ai grandi porte aujourd’hui mon nom»

Débarqué au sein du club argentin le 2 janvier dernier, et sous contrat jusqu'en décembre prochain, Super Darío n'a pour le moment disputé que neuf matches toutes compétitions confondues mais reste sur une apparition avec le brassard de capitaine contre le Club Atlético Tucumán. La concurrence est effectivement rude en attaquant avec surtout la présence du numéro 9 Juan Manuel Cruz, ou encore celle de Ramiro Enrique. Qu'importe, il reste encore du temps et des matches à l'ancien Aiglon pour reprendre son envol une dernière fois. Car l'objectif est clair : finir là où tout avait commencé il y a maintenant 18 ans.

«C’est l’idée (de finir sa carrière là-bas, NDLR). Je suis en contrat jusqu’en décembre. C’est une façon de boucler la boucle. Je reviens là où tout a commencé il y a vingt ans. Les installations se sont beaucoup améliorées par rapport à mes débuts. C’est quelque chose de très particulier pour moi de voir que le dortoir où j’ai grandi porte aujourd’hui mon nom», a expliqué Darío Cvitanich à So Foot. Le numéro 20 de Banfield aura alors 38 ans.