Chelsea et l'éternel prêté Lucas Piazon, c'est enfin fini !

La suite après cette publicité

Enfin. Après neuf ans de relation contractuelle et trois petites apparitions avec l'équipe première (dont une de 17 minutes en Premier League en décembre 2012), Chelsea et Lucas Piazon (26 ans) ont mis fin à leur collaboration ce 14 janvier 2021. Le milieu offensif brésilien, que les Blues avait recruté à 16 ans du côté de São Paulo pour un peu moins de 10 M€, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le Sporting Clube de Braga. Le deuxième transfert définitif de sa carrière, lui qui, depuis son arrivée à Stamford Bridge, avait été prêté à sept reprises !

La première fois, c'était à Malaga. Ivan Vargas, notre confrère de Fichajes, se souvient. «Il était arrivé en janvier 2013, lors de la saison au cours de laquelle Malaga a joué la Ligue des Champions. Il a joué plusieurs matches de Liga (11 apparitions), mais il n'a pas été très utilisé en Champions League (2 entrées en jeu, les Andalous avaient atteint les quarts, éliminés par le Borussia Dortmund). Dans mes souvenirs, il était un peu juste niveau physique. Sa qualité technique était évidente, mais elle ne lui permettait pas toujours de s'imposer dans le jeu», nous a-t-il raconté.

freepiazon

De retour à Londres, l'Auriverde était aussitôt reparti au Vitesse Arnhem, un club partenaire de Chelsea. Au sortir d'une excellente saison 2013/14, sa meilleure jusqu'ici sur le plan statistique (11 buts en 29 matches d'Eredivisie), il avait tenté sa chance en Bundesliga, à l'Eintracht Francfort. «Il n'a pas vraiment marqué les esprits. Il a fait quelques bons matches et montré son potentiel, mais, en tout, il a disputé 23 rencontres, pour 2 buts et 2 passes décisives seulement», nous explique Tobias Feldhoff, rédacteur en chef de Fussball Transfers, qui nous a confié une petite anecdote.

«À l'époque, sur Twitter, nous utilisions le hashtag #freepiazon pour plaisanter à son sujet. Il avait déjà fait tellement de clubs en prêt en provenance de Chelsea. Mais il était trop cher et il n'y avait pas un énorme intérêt de la part de Francfort pour le conserver», se rappelle-t-il. Suivent ensuite trois saisons en Championship : une à Reading (5 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues), puis deux à Fulham, plutôt convaincantes (10 réalisations en 51 matches en championnat). Mais pas assez pour revenir à Chelsea dans la peau d'un élément inscrit dans la rotation.

84 minutes de jeu en Italie...

En 2018/19, l'espace de quelques mois, le Paulista découvrira la Serie A, effectuant 4 maigres apparitions sous le maillot du Chievo Vérone (aucune titularisation, 84 minutes de jeu). La saison passée, il débarque à Rio Ave, pour un prêt de deux ans et l'assurance d'une petite stabilité après laquelle il courait depuis longtemps. Les choses se passent plutôt bien sous les ordres de Carlos Carvalhal (4 buts en 23 apparitions toutes compétitions confondues). Depuis le début du présent exercice, il confirme (2 buts en 8 apparitions en Liga NOS). Des performances et une régularité qui ont donc finalement convaincu Braga, où officie depuis l'été dernier un certain... Carlos Carvalhal, de miser sur lui.

«Je suis très heureux. J'ai passé toute ma vie sous contrat avec un club et pouvoir partir et signer pour un grand club au Portugal est quelque chose qui me rend très heureux. Le Sporting Braga est une équipe qui offre beaucoup de visibilité aux joueurs qui font de bonnes saisons. Être ici peut être très important pour ma carrière. (...) Je connais le coach depuis longtemps, depuis l'Angleterre. J'ai joué plusieurs fois contre lui et, ensemble, nous avons fait une bonne saison 2019/20. Je crois que ce sera très bien pour moi de le retrouver ici», a confié le nouvel Arsenalista peu après sa signature officielle.

Libéré par Chelsea mais...

Une signature qui a mis du temps à se dessiner. Chelsea, qui souhaitait réduire son contingent de joueurs prêtés avant l'instauration des prochaines règles de limitation de la FIFA en la matière, n'a pas demandé d'indemnité de transfert pour le libérer de son contrat, qui courait jusqu'en juin 2022. Toutefois, Braga a dû composer avec la colère de Rio Ave, où il devait rester en prêt jusqu'à la fin de la saison, explique Goal. Le club de Vila do Conde refusait de lâcher le joueur, malgré une clause de rappel insérée par les Blues dans le contrat de cession temporaire en cas d'offre ferme pour un transfert.

Il a donc fallu que les deux clubs, le joueur et ses agents en réfèrent à la FIFA pour que le deal se matérialise finalement après quelques jours de flottement. Père de famille depuis quelques mois, Lucas Piazon a donc réussi à couper le cordon avec Chelsea. Le natif de São Paulo, qui malgré des références au haut niveau reste méconnu du très grand public, espère maintenant pouvoir démontrer aux yeux du monde entier qu'il est davantage que l'homme aux 7 prêts. Enfin. Quatrième de Liga NOS, qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa (contre l'AS Roma) et encore en lice dans les coupes nationales, Braga n'attend que ça.