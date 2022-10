Angleterre : Reece James espère disputer le Mondial

De l'espoir pour Reece James ? En tous cas, il y croit dur comme fer. Blessé à un genou depuis le 11 octobre dernier et une victoire de son équipe Chelsea contre l'AC Milan en Ligue des champions (2-0), le défenseur droit anglais de 22 ans ne veut pas renoncer à son rêve de Coupe du monde avec les Three Lions de l'Angleterre et travaille d'arrache-pied pour être dans la liste de son sélectionneur Gareth Southgate, qui sera dévoilée le 10 novembre.

« Je dois continuer à travailler dur au cours des prochaines semaines et voir où je suis le jour de l'appel (...) Je suis en rééducation depuis deux semaines, donc je le prends toujours au jour le jour » explique James, repris par The Sun. Avant de rajouter « je fais de mon mieux et j'espère que c'est possible et si ce n'est pas le cas, je sais que j'ai tout essayé ».