Ligue des Champions : c’est le grand jour pour le PSG !

Le PSG a rendez-vous avec son histoire. Dans quelques heures (21h), les joueurs du club de la capitale entreront sur la pelouse de l’Allianz Arena pour disputer une finale de Ligue des Champions contre l’Inter. Il s’agit seulement de la 2e finale dans cette compétition pour les Parisiens, après celle perdue contre le Bayern Munich lors du Final 8 de 2020. De cette équipe, il ne reste plus que Marquinhos, et à un degré moindre d’implication en raison d’une absence de deux ans, Presnel Kimpembe. Ce dernier est tout de même dans le groupe.

La suite après cette publicité

«C’est différent de 2020. Socialement, c’était déjà un moment différent. Il n’y avait pas de public et c’était une compétition totalement différente», expliquait hier le capitaine Brésilien en conférence de presse. Il est le symbole de cette équipe, présent au club depuis 2013. Il a tout connu au PSG, de grandes joies notamment le plan national mais aussi de terribles déceptions comme la Remuntada du Camp Nou en 2017, le triplé de Karim Benzema contre le Real Madrid en 2022. À chaque fois, il fut un symbole de ces naufrages.

La suite après cette publicité

Le PSG veut écrire l’histoire

«Les gens font beaucoup de comparaison avec toutes les années que j’ai passées ici et les équipes que j’ai eues. Mais cette équipe, elle prend du plaisir tous les jours au quotidien, à tous les matchs, comment on s’aide, comment on court tous ensemble, comment on se comprend sur le terrain» poursuivait-il face aux médias en avant-match. «Je pense qu’il y a de l’influence en cela dans le résultat de l’équipe. Je suis amoureux de cette équipe et de tout ce que l’on fait sur le terrain et de tout ce que l’on fait les uns pour les autres.»

Marquinhos a déjà écrit l’histoire du PSG, il peut maintenant écrire celle du football tricolore en devenant le second capitaine d’une équipe française à soulever cette coupe aux grandes oreilles après Didier Deschamps avec l’OM en 1993. C’était dans la même ville, pas le même stade. L’histoire n’a que faire des symboles d’autant qu’il y aura un coriace adversaire ce soir. L’Inter mettra en plus de cela probablement fin au cycle Simone Inzaghi et tournera la page d’une équipe vieillissante, finaliste malheureuse il y a deux ans. Au PSG de prolonger ce désarroi et de soulever ce que son actionnaire qatari cherche désespérément depuis son arrivée en 2011.