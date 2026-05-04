L’OL va blinder Afonso Moreira

Révélation de la saison de l’Olympique Lyonnais, Afonso Moreira n’en finit plus de progresser match après match. Ce dimanche face à Rennes, l’ailier portugais de 21 ans a encore été impressionnant dans le succès des Gones face à Rennes (4-2), crucial dans la course à la Ligue des Champions. Auteur du troisième but de son équipe, le numéro 17 lyonnais compte 8 buts et 11 passes décisives en 35 matches cette saison toutes compétitions confondues.

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Un rendement impressionnant pour un joueur inconnu au bataillon lors de son arrivée en provenance de la troisième division portugaise contre 2 millions d’euros seulement. De quoi pousser les dirigeants lyonnais à vouloir verrouiller son avenir sur le long-terme. Selon les informations de L’Equipe ce lundi, Moreira, qui se sent très bien à Lyon malgré quelques courtisans, devrait parapher un contrat amélioré qui le lierait à Lyon jusqu’en 2030. Une très belle opération pour Lyon qui sécurise l’avenir de l’un de ses meilleurs joueurs.