FC Barcelone : Riqui Puig n'a pas l'intention de partir

Il était l'un des gagnants de l'arrivée de Quique Sétien en janvier au FC Barcelone. Riqui Puig (20 ans), espoir de La Masia, avait regagné le groupe professionnel puis participé à deux matches de Liga avec l'équipe première. Un temps de jeu cependant un peu léger pour prouver ce dont il est capable. Un prêt ou un transfert pourrait lui permettre de jouer un peu plus, mais quitter son club formateur n'est pas l'option qu'il souhaite choisir.

D'après le quotidien espagnol Sport, Riqui Puig veut rester et se faire une place dans l'équipe première la saison prochaine, et ce même si de nombreux prétendants sont prêts à le lancer dans le grand bain. Le joueur espagnol est bien décidé à convaincre Quique Sétien lors de la pré-saison. Le technicien du Barça voit en lui un joueur spécial et doté de beaucoup de talent. Riqui Puig devra donc saisir sa chance dès qu'il en aura l'opportunité.