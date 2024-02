PSG : Ethan Mbappé annonce son choix pour son avenir

C’est un secret de Polichinelle qui prend de l’épaisseur jour après jour. Aujourd’hui, le départ de Kylian Mbappé est une évidence et son destin va s’écrire du côté du Real Madrid comme nous vous l’annoncions depuis le 7 janvier dernier. Forcément, son avenir est sur toutes les lèvres et cela pourrait bien conditionner la suite de la saison du Bondynois et de ceux qui l’entourent. Ce vendredi, KM7 s’est d’ailleurs exprimé devant ses coéquipiers d’après plusieurs sources.

Indiquant son départ devant le vestiaire parisien, le champion du monde 2018 a éludé toutes les questions de ses coéquipiers au sujet de son futur départ. Ne doutant pas de sa motivation pour la fin de saison, les dirigeants parisiens n’ont pas pris de sanctions à son égard et le joueur sera aligné quoi qu’il arrive d’ici à la fin de saison. Pourtant, d’autres interrogations annexes subsistent suite à ce départ attendu. L’une des questions qui escortent ce départ programmé porte sur l’avenir d’Ethan Mbappé.

«Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG !»

Intégré ponctuellement au groupe professionnel depuis le début de saison, le milieu de terrain de 17 ans picore du temps de jeu. Intéressant lors de ses quelques apparitions, beaucoup affirment que le cadet de la fratrie ne serait pas autant exposé sans l’importance de son grand frère dans le projet parisien. De ce fait, son avenir du côté du Parc des Princes peut paraître incertain. Sous contrat jusqu’en fin de saison, sa situation renforce cette interrogation.

Pour autant, l’intéressé a répondu ce vendredi d’après les indiscrétions du Parisien. Et Ethan Mbappé est sûr de son fait, il sera au PSG la saison prochaine. À l’occasion de la réunion organisée par son frère, le jeune milieu de terrain a été relancé par Luis Enrique sur son avenir. Sans hésitation, le natif de Montreuil a répondu : «non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG !» De quoi refermer les spéculations : Ethan Mbappé sera bel et bien un Parisien la saison prochaine. En interne, beaucoup penseraient d’ailleurs qu’Ethan a encore plus de chances d’éclore sans Kylian d’après nos confrères. Premiers éléments de réponse dès la saison prochaine !