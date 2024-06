L’AS Monaco entre dans la danse pour un crack espagnol

Ce dimanche soir, L’Equipe nous informait qu’une offre d’Arabie saoudite était arrivée dans le bureau de Dmitri Rybolovlev dans le cadre du processus de vente engagé par l’AS Monaco. Si les acheteurs du Golfe ont de la suite dans les idées et auraient l’envie de placer Luis Campos, actuellement en place au PSG, à la présidence de la formation asémiste, cette dernière travaille également sur la construction de l’effectif version 2024-2025. Dans cette optique, la presse espagnole et portugaise avancent une piste.

En effet, selon les dernières informations du quotidien AS, reprises par O Jogo, le club de la Principauté serait intéressé à l’idée de relancer le jeune Iván Fresneda, arrière droit de 19 ans évoluant actuellement sous les couleurs du Sporting CP et lié aux Leões jusqu’en juin 2028. Peu utilisé la saison dernière (11 apparitions) en raison d’une blessure, mais aussi parce que Rúben Amorim a compris qu’il ne serait pas encore prêt à jouer fréquemment au plus haut niveau, le défenseur espagnol pourrait donc rebondir du côté du Rocher.

Méfiance toutefois car le média portugais précise également que d’autres formations sont sur le coup. Si le natif de Madrid avait été convoité par Chelsea ou encore le FC Barcelone ces derniers mois, c’est désormais l’AS Roma qui semble séduite par le profil du droitier d’1m83. Outre le club romain, plusieurs écuries espagnoles en Liga ont aussi exprimé leur intérêt pour signer le joueur en prêt. Une opération cependant impensable pour les Verdes e Brancos, bien décidés à récupérer une belle partie de l’investissement effectué en août dernier.

Acheté 9 millions d’euros par le Sporting CP, Fresneda dispose aujourd’hui d’une clause libératoire estimée à 80 millions d’euros. En cas de départ, Valladolid, son ancien club, bénéficie de son côté de 10% sur une éventuelle vente future. Si le latéral droit, capable d’évoluer dans une position plus avancée sur le terrain, ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau challenge, l’AS Monaco va donc devoir trouver les arguments nécessaires pour convaincre le club portugais et ainsi doubler cette féroce concurrence. Affaire à suivre…