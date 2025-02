BL : le Bayern Munich l’emporte difficilement à Stuttgart

À l’occasion de l’ouverture de la 24e journée de Bundesliga, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Stuttgart avec la volonté de poursuivre son avance pour filer vers le titre. Mais après une première période disputée, Stuttgart ouvrait le score par Stiller (1-0, 34e). Mais juste avant la mi-temps, Olise égalisait pour les Bavarois (1-1, 45e).

En seconde période, les hommes de Vincent Kompany ont augmenté le niveau et Goretzka donnait l’avantage (2-1, 64e), avant que Coman n’assure la victoire peu après son entrée en jeu (3-1, 90e). Grâce à ce succès, le Bayern Munich prend onze points d’avance sur le Bayer Leverkusen et enfonce Stuttgart dans la course à une place européenne, à la 7e place.