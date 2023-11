Lamine Yamal et Rayan Cherki parmi les meilleurs dribbleurs U23 d’Europe

Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES, en partenariat avec Wyscout en charge de récolté les données sur les dribbleurs ayant moins de 23 ans et évoluant en Europe parmi les 5 grands championnats, a dévoilé son classement dans le cadre de son 437 numéro. En tête de celui-ci, on retrouve la pépite espagnole du FC Barcelone, Lamine Yamal. Le Catalan devance l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli ainsi que l’ailier américano-italien de Burnley, Luca Koleosho.

Dans le championnat de France, c’est le jeune milieu de terrain prêté par Chelsea à Strasbourg, à savoir Angelo Gabriel qui mène la course en tête devant Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) et Mohamed Daramy, arrivé cet été à Reims en provenance de l’Ajax Amsterdam. Pour rappel, l’indice utilisé a été obtenu en multipliant la fréquence des dribbles réussis en championnat, le taux de réussite des dribbles tentés et le niveau sportif des matchs disputés. Enfin, seuls les joueurs ayant au minimum disputé 450 minutes en championnat lors de l’exercice en cours figurent dans ce classement.