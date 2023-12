L’OL déjà mal barré pour son nouveau milieu de terrain

Et si l’Olympique Lyonnais était victime d’une malédiction ? Celle de ne jamais signer le milieu de terrain souhaité. Durant son mandat, Laurent Blanc a réclamé à plusieurs reprises le recrutement d’un numéro 6, sans faire preuve d’interventionnisme sur l’identité du joueur. Après avoir longtemps ciblé Guido Rodriguez, le club rhodanien a accueilli son remplaçant au Betis, Paul Akouokou, dont le niveau interpelle, en toute fin de mercato estival. Bloqué par l’encadrement de la DNCG, l’OL s’était contenté d’un mercato low cost de dernière minute.

La suite après cette publicité

Mais cet hiver, les cordons de la bourse se relâchent pour John Textor, avec un budget hors vente de 50 M€. De quoi offrir enfin un milieu défensif d’envergure au coach, que ce soit l’intérimaire Pierre Sage ou son successeur. Ce vendredi, L’Equipe a livré les premiers noms ciblés par la direction sportive lyonnaise. Et pour l’entrejeu, c’est Rade Krunic, de l’AC Milan, qui serait ciblé. Un joueur plutôt polyvalent, qui a dépanné à de multiples postes chez les Rossoneri (milieu offensif, ailier, et même défenseur central). D’ailleurs, ces derniers lui avaient fermé la porte l’été dernier, lorsque Fenerbahçe avait tenté de le recruter.

À lire

Les folles confidences d’Andrea Pirlo sur son transfert avorté au Real Madrid

Krunic, direction Fenerbahçe

Stefano Pioli assurait compter sur lui, alors que Bennacer était encore absent pour une longue durée (il vient de rejouer le 2 décembre), et l’avait titularisé lors des 5 premières journées de Serie A. Une blessure a tout interrompu, et depuis, Adli, Musah et les autres milieux ont été jugés convaincants. La porte s’ouvre donc pour le mercato hivernal, puisque l’AC Milan veut faire entrer de l’argent frais afin d’acheter un nouvel attaquant (Jonathan David et Sehrou Guirassy sont ciblés). Parfait pour l’OL ? Oui mais non. Fenerbahçe a visiblement une longueur d’avance, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Le club turc a déjà un accord avec le joueur sur les conditions financières (3 M€ net par saison, soit le double de son salaire en Italie), et le directeur sportif Mario Branco est attendu à Milan dans les prochains jours pour discuter du prix du transfert. L’AC Milan espère 10 M€, et avait repoussé l’offre de 5 M€ du club stambouliote l’été dernier. Le montant final devait se situer entre les deux. L’OL peut déjà oublier cette piste, à moins d’un retournement de situation. Tout comme il peut oublier Guido Rodriguez, blessé et absent pour environ 3 mois. Qui a dit malédiction ?