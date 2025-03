Rennes - PSG : Lilian Brassier fier de son équipe malgré la défaite

Pour ce second gros test sur le banc de touche du Stade Rennais, Habib Beye a vu ses joueurs s’incliner 1-4 au Roazhon Park face au PSG. Malmenés lors du premier acte, les Bretons sont parvenus à réduire l’écart lors du second, revenant à 1-2, et ont réussi à faire souffrir les Parisiens, malgré deux buts supplémentaires encaissés dans le temps additionnel. Auteur d’une belle performance, Lilian Brassier, buteur, a tenu à saluer la prestation fournie par son équipe ce samedi.

Interrogé à l’issue de la rencontre, le défenseur central a expliqué que les siens n’avaient pas à rougir de leur match, malgré la défaite : « On peut être fiers de nous. Leurs changements ont amené de la difficulté. On a bien bossé, on leur a posé des problèmes. Je suis fier de l’équipe aujourd’hui, on a essayé de montrer ce qu’on travaille tout le temps. » Au sujet de celui qui entraîne les Rouge et Noir depuis le 30 janvier, le joueur de 25 ans s’est montré élogieux : « Il y a de l’espoir, il croit vraiment en nous. Il apporte une énergie positive. » Prochain match contre Lens, samedi prochain.