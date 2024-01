Bastia se sépare de Régis Brouard

Seizième de Ligue 2 et en grande souffrance cette saison, Bastia a décidé de remercier Régis Brouard après une nouvelle défaite contre Valenciennes (1-3) samedi dernier. «Régis Brouard et Frédéric Née quittent ce jour leurs fonctions d’entraineur général et entraineur adjoint du Sporting Club de Bastia. Le club salue leur parcours et les remercie pour ce qu’ils ont apporté», précise le communiqué du club corse.

La suite après cette publicité

«La responsabilité de l’équipe professionnelle est confiée au binôme Lilian Laslandes et Michel Moretti jusqu’à nouvel ordre», ajoute Bastia qui s’apprête à défier Ajaccio, le 5 février prochain, pour un derby corse qui s’annonce d’ores et déjà bouillant.