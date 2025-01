La femme ayant accusé de viol Theo Hernández condamnée

Bonne nouvelle pour Theo Hernández. Relevo révèle que le latéral gauche de l’AC Milan, accusé de viol par une femme, vient de voir son accusatrice être condamnée à six mois de prison, ainsi que du délit de fausse accusation et dénonciation calomnieuse par le tribunal pénal numéro 11 de Malaga.

Les faits remontent à juin 2017. Présents dans une discothèque de Marbella, Théo Hernandez et la mannequin ont eu une relation sexuelle, consentie, dans une voiture, avant de retourner dans l’établissement de nuit. Par la suite, la femme a tenté de convaincre le joueur de la suivre chez elle, sans y parvenir. Une dispute a ensuite éclaté avec plusieurs femmes de l’entourage du Français. « Par vengeance et pour tirer profit de la notoriété » du Français, elle a appelé la police à 8h du matin pour expliquer qu’elle avait été victime d’une agression sexuelle et qu’elle souhaitait porter plainte. Elle a affirmé avoir consenti à un premier rapport avec Théo Hernández, mais avoir été forcée de le poursuivre contre sa volonté. Le joueur l’aurait alors poussée hors du véhicule, lui causant des blessures relevées lors d’un examen médical. En réalité, celle-ci s’était blessée accidentellement lors de la dispute avec l’entourage du Milanais.