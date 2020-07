Ralf Rangnick, futur homme fort de l’organisation du Milan

Le Milan AC prépare sa reconstruction sur et en dehors du terrain. Et pour incarner ce renouveau, ce serait Ralf Rangnick qui aurait été choisi selon La Gazzetta Dello Sport. Rien n’est encore officiel, mais les Rossoneri auraient conclu un accord avec l’Allemand qui deviendrait coach et directeur technique du club.

Le technicien de 62 ans est référencé aussi bien en tant qu’entraîneur que directeur sportif. Il a ainsi coaché Schalke et Leipzig. Dans le club saxon, il a même endossé la double casquette, réussissant à créer un effectif capable de jouer le titre en Bundesliga et de se qualifier en Ligue des Champions. Tout ce dont rêve le Milan AC, actuellement empêtré à la 7e place en Serie A.