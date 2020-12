LdC, MU : McTominay enrage contre le PSG et l'utilisation de la VAR

Mercredi soir, le PSG s’est imposé 1-3 au terme d’un match crucial pour les joueurs de la capitale. S’ils ne sont pas passés loin de prendre l’avantage au score, les Red Devils ont finalement craqué à l'heure de jeu en voyant Marquinhos donner l’avantage aux siens, puis leur milieu de terrain brésilien, Fred, se faire expulser à la 70e. Une défaite qui semble bien difficile à digérer pour Scott McTominay. À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain écossais a affirmé n’avoir jamais été impressionné par le comportement de certains joueurs du PSG, bien qu’il n’ait jamais été directement interrogé à ce sujet au micro de MUTV

«La réaction de leurs joueurs est ... Je n'ai rien à dire à ce sujet, vous avez des ennuis si vous commencez à parler de cela et de l’arbitre. Je n'ai pas grand-chose à commenter sur l'arbitre et ses joueurs, mais c'est le football, vous allez en avoir quand vous jouez en Europe» a-t-il ainsi déclaré avant de critiquer l’utilisation de la VAR, notamment sur le but de Marquinhos où il estime le Brésilien en position de hors-jeu. «J'entends que leur but était également en partie hors-jeu. Pour nous, où est l'équilibre dans le jeu avec la façon dont l'arbitre a abordé les décisions? Nous voyons des erreurs semaine après semaine, pour nous, il faut rectifier, ramener le football comme il était. Comme je l'ai dit, les décisions, les arbitres, leurs joueurs, c'est une nuit difficile. J'ai dit à la mi-temps que si nous n'obtenions rien de ce match, nous devrions être déçus et en colère l'un contre l'autre». De la colère, il semble y en avoir chez le milieu de terrain de 23 ans.