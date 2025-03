La sanction est tombée pour Angel Correa

La sentence était attendue, et elle est tombée : Ángel Correa a écopé de cinq matchs de suspension après son expulsion lors du match contre Getafe, annonce Marca. La sanction, prononcée par le Comité de Discipline de la Fédération Espagnole de Football, comprend quatre matchs pour avoir insulté l’arbitre Guillermo Cuadra Fernández et un match pour le carton rouge reçu à la 88e minute, à l’origine des injures, après un tacle dangereux sur Djené. Bien que l’Argentin risquait jusqu’à 12 matchs selon l’article 99 du Code Disciplinaire, le Comité a appliqué la sanction minimale, sans tenir compte de ses excuses publiques.

En conséquence, Correa manquera plusieurs rencontres clés, dont celles de Liga contre le FC Barcelone, l’Espanyol, Séville et Valladolid, ainsi que la demi-finale retour de la Copa del Rey face au Barça. Après la rencontre, l’attaquant avait exprimé ses regrets via un message d’excuses adressé à l’arbitre, à ses coéquipiers et aux supporters, reconnaissant une réaction inappropriée sous le coup de la frustration.