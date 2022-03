Guti dézingue les joueurs du Real Madrid

La suite après cette publicité

De passage dans l’émission de télé espagnole El Chiringuito, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Guti n’a pas été tendre avec les joueurs madrilènes après la déroute du club de la capitale espagnole dimanche soir face au FC Barcelone lors du Clasico (4-0). Il considere que certains joueurs n'ont pas envie de jouer pour le Real Madrid. « Mais comment est-ce possible ? Je suis Ancelotti et je regarde le banc et j'ai Hazard, Jovic, Bale, Isco... Et vous me dites que je ne peux sortir personne ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me perds, a déclaré très en colère l’Espagnol de 45 ans avant d’ajouter, je regarde le match contre Barcelone en seconde période, le premier changement de Madrid est Mariano... Comment est-ce possible ? Bale et Hazard sont là et le premier changement offensif de Madrid c’est Mariano».

L’ancien Madrilène a ensuite évoqué l’avenir du club, il pense que le Real doit notamment se renforcer des stars comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland la saison prochaine. « Et doutons-nous encore que le Real Madrid doive signer Haaland ? Vous devez signer Haaland, Mbappé et quatre ou cinq autres joueurs qui veulent jouer à Madrid. Le Real Madrid ne peut pas avoir seulement 12 ou 13 joueurs. Une grande équipe qui veut se battre pour la Coupe d'Europe, pour la Liga et pour la Copa del Rey ne peut pas avoir que 14 joueurs. Que se passe-t-il ici ? Celui qui ne veut pas jouer, n'a pas à être au Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant ! Qu'ils le disent ! Il se passe quelque chose ici, quelque chose que le Real Madrid ne peut pas se permettre », a expliqué Guti.