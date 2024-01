Sénégal, OM : Iliman Ndiaye fait un nouvel appel du pied à Sadio Mané

Le Sénégal se prépare à défendre de son titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire pour le compte de la 34e édition de la CAN. Dans un groupe C relevé en compagnie du Cameroun, la Guinée et la Gambie, les Lions sont arrivés ce mercredi soir dans la terre d’Eburnie pour leurs dernières répétitions avec trois joueurs de l’Olympique de Marseille dans le groupe : Ismaïla Sarr (25 ans), Pape Gueye (24 ans) et Iliman Ndiaye (23 ans). Le dernier cité n’a, d’ailleurs, pas hésité à faire un nouvel appel du pied à son coéquipier en sélection, Sadio Mané, pour un transfert dans la Canebière.

«C’est exceptionnel de jouer avec lui, il te met à l’aise et te sort de la difficulté sur le terrain. Il a de l’expérience, il me conseille beaucoup. Je lui ai dit qu’il pouvait venir à l’OM», a déclaré le Marseillais dans des propos récoltés par La Provence. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’attaquant d’Al-Nassr (31 ans) est lié à la formation olympienne, puisqu’il a déjà avoué son attachement pour l’actuel sixième de Ligue 1 à plusieurs reprises ces dernières années.