PSG - Lens : la réaction de Luis Enrique après la première victoire

Victorieux au Parc des Princes, le PSG a lancé sa saison en remportant le choc contre le RC Lens (3-1). Un premier bon résultat et intéressant dans le contenu, contre une équipe qui a terminé à la deuxième place du dernier Championnat. Un succès que Luis Enrique a apprécié.

On aime tous quand c’est positif. On savait que cela allait être dur contre Lens, ils ont posé des problèmes, mais on a gagné ce match. Ce n’était pas très tactique comme match, mais intense avec deux équipes qui font un pressing haut. J’aime beaucoup cette équipe qu’est Lens, a-t-il assuré au micro de Canal +, avant d’évoquer son duo d’attaque Mbappé et Dembélé. «Des joueurs de très haut niveau, mais ce n’est pas que grâce à eux. C’est tout le monde. On est une équipe et on doit atteindre des objectifs», a ajouté Enrique.