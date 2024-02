PSG : la sortie lunaire de Luis Enrique avant la Real Sociedad

Chahuté en conférence de presse après la victoire poussive (2-1) du PSG sur la pelouse de Strasbourg, vendredi soir, Luis Enrique a fait le show. Face aux journalistes, le technicien espagnol a notamment assuré qu’il ne se préoccupait pas (encore) du rendez-vous à venir contre la Real Sociedad pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Avec ses mots…

«Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Bon j’espère que non. Mais la Ligue des champions ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est Brest, c’est le match de Coupe. Le futur n’existe pas en football, encore plus à haut niveau. Brest. Le match de Coupe. Une finale pour nous», a ainsi déclaré le coach parisien.