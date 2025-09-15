Menu Rechercher
Officiel Ligue des Champions

Steve Mandanda rejoint Canal+ comme consultant

Par Aurélien Macedo
1 min.
Steve Mandanda avec Rennes @Maxppp

Nouvelle carrière pour le gardien Steve Mandanda (40 ans). Cinq jours après avoir annoncé sa retraite, celui qui était arrivé à la fin de son contrat au Stade Rennais vient de signer un tout nouveau contrat avec Canal+ en tant que consultant. La chaine cryptée a confirmé l’information.

«NOUVEAU cette saison : Steve Mandanda, l’ancien gardien iconique de l’OM et de l’Équipe de France, vient enrichir le panel des consultants CANAL+. De quoi éclairer les prestations olympiennes, ou encore celles de Lucas Chevallier et des autres gardiens de la compétition». Un nouveau costume pour celui qui a rangé ses gants pour troquer la tunique d’expert lors des soirées de Ligue des Champions. Il ne sera toutefois pas présent ce mardi pour la première de la saison marquée par le choc entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
