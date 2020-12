Messi au PSG, est-ce que ça peut matcher sur le terrain ?

« Mon vœu le plus cher c’est de rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. » Loin d’être anodine, cette déclaration de Neymar a enflammé la planète foot. Sur le plateau de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo en a remis une couche en affirmant même que «Messi sera au PSG l’année prochaine». De quoi faire déjà fantasmer les supporters parisiens.

Bien qu’alléchante sur le papier, la venue de « La Pulga » serait-elle forcément salvatrice pour le PSG, qui rêve toujours de remporter la Ligue des champions ? Évidemment, avoir l’un des meilleurs joueurs du monde (et même de l’Histoire) dans son effectif est un luxe que le PSG ne se privera certainement pas de s’offrir si l’opportunité se présente même s'il nécessite un certain nombre d'ajustements. Si l’on peut douter d'un déclin physique de l’Argentin, il reste Messi, ce joueur capable de faire des différences n’importe où et n’importe quand comme quasiment aucun autre joueur. Mais sa présence dans l’effectif parisien interroge. Où le faire jouer et comment faire en sorte que ça fonctionne avec Neymar et Mbappé, si ce dernier reste Parisien l’année prochaine ?

Où faire jouer Messi ?

Partons dans l’hypothèse que Mbappé resterait encore Parisien l’année prochaine, le club aurait alors à sa disposition un nouveau quatuor de feu avec Messi, Neymar, Mbappé et Icardi. On pourrait alors imaginer une équipe organisée en 4-2-3-1 avec Messi en 10, Neymar et Mbappé sur les ailes et d’Icardi en avant-centre.

Première option possible pour aligner la nouvelle version des 4 Fantastiques, un 4-2-3-1 avec Messi en 10. Danilo, au profil purement défensif, serait privilégié par rapport à Paredes (Florenzi occupe la position d'arrière droit dans l'hypothèse que l'option d'achat de son prêt soit levée l'année prochaine)

Le retour du 4-4-2 (tendance 4-2-4) de Thomas Tuchel est aussi une possibilité avec Neymar et Messi en ailiers qui viendraient vers l’intérieur avec Mbappé et Icardi devant mais cette formation semble déséquilibrée défensivement puisqu’il est difficile d’imaginer Messi défendre un couloir dans une ligne de 4.

Deuxième option, un 4-4-2, avec Messi et Neymar placés sur le papier sur les côtés mais qui devraient jouer à l'intérieur

Autre possibilité, un 4-3-3 sans Icardi, avec Messi et Neymar positionnés sur le papier en ailier mais qui joueraient en réalité à l’intérieur, ce qui nécessiterait des latéraux très offensifs et juste techniquement. Devant, on retrouverait un Mbappé assez libre mais tout de même contraint à ne pas décrocher trop bas sur le terrain. Ce dispositif semble plus équilibré avec 3 milieux de terrain qui protégeraient les attaquants et pourraient couper les contre-attaques. C’est d’ailleurs le système privilégié par Thomas Tuchel actuellement.

Troisième hypothèse, un 4-3-3 avec théoriquement Neymar à gauche, Messi à droite et Mbappé en avant-centre

Quoiqu’il arrive, il est peu probable de voir vraiment Messi évoluer sur une aile car sur le repli défensif, il ne pourrait pas bien défendre son côté. L'autre problème que le PSG pourrait rencontrer concerne Neymar, qui évolue de plus en plus vers l’intérieur comparé à sa période barcelonaise et que pourrait embouteiller l'espace d'expression de Messi. C'est d'ailleurs l'une des raisons des difficultés rencontrées par Griezmann à Barcelone, dont lez zones préférentielles sont les mêmes que l'Argentin.

Une des solutions serait d’évoluer en 4-3-3 avec Messi en faux 9 et Neymar et Mbappé dans l’aile. Ce qui favoriserait les transitions défensives avec un Mbappé qui défendrait plus efficacement sur un côté que Neymar et Messi, en déclin physiquement. Cependant, en possession du ballon, Neymar n’a plus du tout le profil d’un joueur capable de prendre la profondeur dont l'animation dans ce dispositif nécessiterait des ajustements particuliers.

Quatrième hypothèse, un 4-3-3 avec Messi en faux neuf qui permettrait à Mbappé de retrouver un poste d'ailier et à l'équipe de plus facilement s'équilibrer sur transition défensive (voir après)

Quel que soit le dispositif, l’entraîneur qui sera sur le banc parisien l’année prochaine devra régler un problème majeur avec potentiellement 3 superstars qui ne sont pas enclines à défendre avec rigueur et de façon régulière.

Le repli défensif du trio offensif, un problème majeur à venir ?

Déjà pointés du doigt pour leur manque d’implication défensive, Neymar et Mbappé devront composer avec un autre joueur réputé pour se reposer quand son équipe n’a pas le ballon : Lionel Messi. À l’époque de la MSN, Neymar se repositionnait à gauche sur phase défensive dans une ligne de 4 pour équilibrer l’équipe et montrait plus d’entrain pour défendre. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer le Brésilien, déjà en déclin physique, faire la même chose tout comme de voir l’Argentin, qui aura 34 ans au début de la saison 2021/2022, défendre un côté dans une ligne centrale, essentielle pour l’équilibre défensif d’une équipe.

Le problème du 4-3-3 avec Mbappé en avant-centre, c'est qu'il pourrait contraindre Neymar à défendre dans la ligne de 4 sur transition. Ce qu'il lui demanderait de gros efforts physiques qu'il ne serait peut-être pas prêt à consentir Le 4-4-2 pourrait contraindre l'équipe à être coupée en deux et de défendre à 7 joueurs

Est-ce que la troisième superstar Mbappé accepterait de faire plus d’efforts défensifs pour le bien de l’équipe et peut-être au détriment de son efficacité offensive ? Là est la question. Une des astuces pourrait alors être une alternance entre le trio d’attaque avec toujours un joueur qui se dévouerait pour défendre dans la ligne de 4 au milieu avant d’être relayé par un coéquipier sur l’action défensive suivante. Cela paraît tout de même difficile à mettre en place.

Mbappé, dans la force de l'âge, pourrait théoriquement remplacer Neymar sur transition défensive pour garantir un meilleur équilibre. Encore faut-il qu'il veuille faire cette concession pour l'équipe Dans un 4-3-3 avec Mbappé en ailier, la transition défensive serait plus naturelle et plus rapide

L’autre astuce serait de défendre très haut en 4-3-3 et d’effectuer un gros contre-pressing (pressing dès la perte de balle quasiment sans transition) pour tenter de réduire les phases de jeu défensives et de se préserver physiquement. Dans cette configuration, le PSG pourrait être redoutable avec trois milieux de terrain déjà capables d’être bons dans les transitions défensives.

L'autre option possible serait de défendre très haut et de manière très agressive pour limiter les phases défensives, contraignantes sur le plan physique et moral

En réalité, il s’agira surtout d’une question de volonté de la part du trio d’attaque et donc de management avec un entraîneur qui arrivera à les motiver constamment et à trouver des compromis en évitant de privilégier une star à une autre. Car qui dit accumulation de superstars dit plus de problèmes potentiels d'égos. C’est pourquoi le « supporting cast » qui accompagnera ce trio de superstars sera essentiel dans les futurs succès de l’équipe.

Des joueurs de complément essentiels

Dans son effectif actuel, le PSG détient déjà des joueurs intéressants pour accompagner le trio ou quatuor d’attaque et pour couper les transitions. Le milieu de terrain à 3 aligné contre Manchester United, Verratti, Paredes et Danilo Pereira propose une belle complémentarité avec un milieu purement défensif et solide (Danilo) et deux milieux relayeurs bons techniquement, capables de faire ces passes verticales primordiales pour faire avancer le jeu et trouver rapidement les attaquants mais aussi de jaillir dans les pieds des adversaires en transition. Derrière, la charnière Marquinhos-Kimpembé rassure et progresse au fil des matches.

La clé pour le PSG sera donc d’aligner deux latéraux capables d’être de vrais atouts offensifs comme l’étaient Jordi Alba et Daniel Alves au Barça sachant que Neymar et Messi vont certainement se retrouver principalement à l’intérieur du jeu. Est-ce que Juan Bernat et Alessandro Florenzi (actuellement en prêt avec une option d'achat) ont le niveau suffisant pour occuper ce rôle ? Peut-être mais le PSG devra sans doute aussi penser à recruter à ce poste et à un moindre coût, compte tenu de l’investissement massif que représenterait la venue de Messi sur la masse salariale du club. On sait, par exemple, que David Alaba (arrière gauche, Bayern Munich) et Elseid Hysaj (arrière droit, Naples) seront en fin de contrat à la fin de la saison et pourraient être libres sur le marché l’été prochain. C’est le genre d’opportunités à ne pas manquer pour les dirigeants parisiens.

Reste à voir si le PSG doit aussi recruter devant. Au Barça, Messi et Neymar formaient un trio magique avec Luis Suarez : la fameuse MSN. L’Uruguayen présentait le profil de l’avant-centre idéal, capable de prendre la profondeur, de jouer en remise et de ne pas toucher énormément de ballons tout en restant efficace devant le but. En trois saisons disputées avec Messi et Neymar, Luis Suarez a inscrit en moyenne 1 but tous les 2 tirs cadrés (et 1 but tous les 4 tirs), soit quasiment un ratio de 50% de tirs cadrés convertis en buts, ce qui est excellent.

À Paris, Icardi n’a pas le profil adéquat pour évoluer seul avec Messi et Neymar car il n’est pas capable de prendre la profondeur tel un Suarez ou même un Mbappé, qui serait donc l’attaquant central aligné dans le 4-3-3. L’international français, qui vient d’atteindre la barre des 100 buts sous les couleurs du PSG, tourne actuellement à 1 but marqué toutes les 2,5 tirs cadrés. Ce qui est aussi très bon pour un joueur de cet âge et prometteur pour la suite mais son ratio global, qui est de 1 but tous les 5 tirs (cadrés ou non), est moins bon et même légèrement en dessous des meilleurs buteurs du monde, qui tournent à 1 but tous les 4 tirs.

Une des possibles animations de l'attaque parisienne en 4-4-2, avec Messi au centre avec le ballon, Icardi qui propose un appui, Mbappé qui prend la profondeur et Neymar qui reste écarté sur le côté pour être servi par Messi face au jeu

Évidemment, Mbappé en est encore au début de sa carrière et sa marge de progression reste énorme mais sa tendance à vouloir décrocher bas pour participer davantage au jeu pourrait embouteiller la zone de Messi et de Neymar. Acceptera-t-il de se contenter de rester aux avant-postes et principalement dans l’axe, lui qui est si dangereux et dévastateur quand il part d’un côté ? Restera-t-il au club s’il est limité dans ses déplacements et s'il est contraint de faire plus d'efforts défensifs que ses partenaires d'attaque ? Ce sont les questions que devront se poser les dirigeants du club, qui pisteront quoiqu'il arrive un autre attaquant capable de prendre la profondeur.

Paris, un environnement vraiment favorable pour Messi ?

On le sait, l’environnement et le contexte jouent un rôle prépondérant dans la réussite sportive d’un joueur. Messi n’a connu qu’un seul club et qu’un seul championnat jusqu’ici et l’acclimatation à sa nouvelle vie parisienne pourrait prendre du temps. Même si ça peut paraître cliché, passer du soleil de Barcelone à la grisaille de Paris pourrait être dur à vivre pour l’Argentin, qui vit actuellement au bord de la Méditerranée dans une grande villa et au sein d'un quartier particulièrement calme et anonyme. Un environnement et un espace qui seraient très difficiles à retrouver dans la capitale française même si l'Argentin a déjà acquis un appartement de 350m² dans la très luxueuse Villa Montomency en 2016. Mais avec la barrière de la langue et un chamboulement total d'environnement pour sa famille, Messi pourrait-il être vraiment heureux à Paris ? Heureusement, il retrouverait dans la capitale française son ami Neymar mais aussi d’autres Sud-américains, dont au moins un compatriote de sélection (Paredes, en attendant de voir la situation de Di Maria).

À Paris, Messi se retrouverait également dans une position de force qui pourrait l’inciter à la « jouer trop facile » et à faire la « diva ». Or on le sait, les dirigeants qatariens aiment choyer leurs joyaux parfois au détriment des autres joueurs et de l’entraîneur, ce qui peut créer des tensions et un fort sentiment d’injustice. L’équilibre entre les différentes pièces du puzzle parisien sera donc encore une fois la clé des futurs succès du club sur la scène européenne. Car même avec un trio impressionnant de superstars, un club peut-il l’emporter dans la plus grande compétition européenne s’il n’est pas construit et soutenu par une institution très forte ? C’est une autre grande question qui reste en suspens. Avec l’arrivée de Messi, la politique sportive du PSG, qui donne déjà beaucoup de pouvoir aux stars de l’équipe, sera inchangée et l’équilibre de l’équipe restera fragile. Vous l’aurez compris, les futurs succès de l’équipe ne dépendront pas uniquement du terrain mais aussi de ce qu’il se passe en coulisses. La gestion des égos sera d’autant plus primordiale avec la venue d’une nouvelle star interplanétaire, voire de la STAR interplanétaire ultime, au PSG.