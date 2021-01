Arsenal résilie le contrat de Sokratis

Arsenal poursuit sa grande lessive hivernale. Placardisé depuis le début de la saison, Mesut Ozil, dont le salaire était l'un des plus importants du club, a rejoint Fenerbahçe. Egalement écarté par Mikel Arteta, Sokratis était prié de s'en aller cet hiver.

Mais les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont finalement décidé de trancher dans le vif et de procéder à la résiliation de son contrat, qui se terminait initialement le 30 juin 2021. Le club londonien vient d'officialiser la nouvelle. «En étroite collaboration avec Sokratis et son équipe, nous avons décidé de résilier son contrat d'un commun accord. Cela donne à Papa la liberté de négocier un contrat avec un nouveau club et de revenir à l'action le plus tôt possible», ont indiqué les Gunners.