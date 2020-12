Les nouvelles règles en Chine risquent de bouleverser les prochains mercatos

C'est officiel, la Chine a décidé de changer les règles du jeu. La fédération chinoise a entériné ces dernières heures l'instauration d'un salary cap pour les joueurs de première et deuxième division sur la période 2021-2023. «Le salaire d'un joueur étranger ne peut pas dépasser les 3 millions d'euros avant impôts sur une saison. Cette décision politique vise à contenir les bulles spéculatives dans nos championnats et promouvoir le développement sain et durable du football professionnel», expose l'instance dirigeante du football local dans un communiqué officiel.

Cette nouvelle mesure, après une majoration des transferts supérieurs à 5 M€ depuis 2018, s'applique à tous les étrangers, sans exception, et ce, dès le 1er janvier 2021, même si les joueurs percevant actuellement plus de 3 M€ pourront signer «des accords additionnels avec leurs clubs pour se mettre d'accord sur une forme de règlement de la différence ». On pense par exemple à Oscar (29 ans), ancien milieu de terrain de Chelsea, arrivé à Shanghaï en 2017, qui émarge encore aujourd'hui à plus de 25 M€ par an.

Une vague de départs à venir ?

Une telle décision, prise pour améliorer la qualité de la formation des joueurs locaux en vue des prochaines Coupes du Monde notamment, enterre doucement ce qu'on appelait encore il y a quelques années l'Eldorado chinois. La Chinese Super League avait ainsi accueilli, à coups de transferts d'envergures et de salaires XXL, plusieurs stars du ballon rond en quelques années, de Hulk à Alex Teixeira, en passant Jackson Martinez, Cédric Bakambu, Yannick Ferreira Carrasco, Ramires, Paulinho, Marek Hamsik, Anderson Talisca ou encore Axel Witsel.

Pire, avec cette limitation des salaires, certains des étrangers encore présents en CSL décideront peut-être de quitter l'Empire du Milieu. Pêle-mêle, on peut citer par exemple, dans une liste non exhaustive, des éléments tels que Stephan El Shaarawy et Stéphane Mbia (Shanghaï Shenhua), Ole Selnæs (Shenzhen), Moussa Dembélé (Ghangzhou R&F), Salomon Rondon et Marek Hamsik (Dalian), Marko Arnautovic (Shanghaï SIPG), Cédric Bakambu, Jonathan Viera et Renato Augusto (Beijing Guoan), Jean-Évrard Kouassi et Léo Baptistão (Wuhan Zall) ou encore Romain Alessandrini (Qingdao). Le prochain mercato répondra en partie à cette question.